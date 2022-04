<span style='text-decoration: underline;'>Emigration clandestine</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement de deux réseaux à Oran</span>

Les services de police d’Aïn El-Turck (Oran) ont démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans l’organisation de traversées clandestines par mer composés de cinq individus, a-t-on appris, jeudi, de la Sûreté de wilaya.

L’opération a été menée en coordination avec la brigade des garde-côtes, suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles des individus organisaient des traversées clandestines par mer au niveau du territoire de compétence, indique la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Les services concernés ont entamé leurs investigations sur le terrain, qui se sont soldées par la localisation des membres des deux réseaux et leur arrestation, a-t-on indiqué.

Lors de cette opération, trois embarcations ont été saisies ainsi que deux moteurs, un fusil de chasse, des armes blanches et un véhicule utilitaire qui était utilisé dans la surveillance et la sécurisation de la route. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des membres des deux réseaux, qui seront traduits devant la justice sous l’accusation d’organisation de sortie illégale du territoire national pour une ou plusieurs personnes contre un bénéfice financier, indique la même source.