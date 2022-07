<span style='text-decoration: underline;'>GRANDE OPÉRATION D’ASSAINISSEMENT DES PLAGES D’AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement des solariums clandestins et échoppes illicites</span>

Une opération de démantèlement des solariums clandestins et autres échoppes de fortune, illicitement construites, a été lancée en fin de semaine par les services de l’Apc d’Aïn El Turck en étroite collaboration avec les forces de police relevant de la brigade chargée de la protection de l’urbanisme et de l’environnement (Pupe) de la Sûreté de daïra.

Cette action, actuellement en cours, qui vise à assainir ces lieux d’agréments du sordide informel, a été entamée au niveau de la plage de la localité de Trouville.

« Notre objectif consiste essentiellement à débarrasser l’informel des plages, notamment les solariums clandestins. Nous avons donné des instructions strictes aux gérants, qui stipulent qu’ils sont astreints à installer leurs parasols et chaises que sur la demande des vacanciers et ce, dans le souci d’assainir au maximum ces lieux, qui ont été enlaidis par les diverses activités illicites », a souligné le maire d’Aïn El Turck, abordé à ce sujet par notre journal, avant de renchérir « les contrevenants s’exposent à la saisie du matériel en plus de poursuites judiciaires ».

Notons que l’action en question s’est étendue sur d’autres plages, comme celles de Bouiseville, Claire Fontaine, St Germain et Beau Séjour, dépendantes administrativement du chef-lieu de la daïra. Hier, vendredi, c’était la plage les Dunes, à michemin du village de Cap Falcon, qui a été ciblée par cet assainissement dès les premières heures de la matinée.

Il convient de noter que cette opération est intervenue après l’ampleur démesurée qu’a atteint le phénomène de l’informel sur les plages de cette contrée et ce, au point où certains solariums n’hésitaient pas toute honte bue à organiser illicitement des fêtes, comme entre autres les circoncisions, altérant ainsi exécrablement le cadre de séjour.

Des riverains de la localité de St Germain ont également fait remarquer que « nous avons vu des vertes et des pas mûres durant les saisons estivales. L’inculte et l’incivisme, occupent le même banc des accusés aux côtés des plagistes et autres diverses activités, surfant sur la vague de la clandestinité, dans l’innommable et puante anarchie, qui est directement à l’origine de la désuétude des plages. Ces derniers devraient répondre du principal grief de dégradation volontaire de l’environnement, sans circonstances atténuantes. Ce délit figure sur le texte juridique et il est puni comme tel conformément aux lois de la République.

Il suffit tout simplement de le dépoussiérer et de l’appliquer pour tenter de rétablir l’ordre» avant d’ajouter en substance « les transgressions des arrêtés de la wilaya relatives à l’exploitation des solariums et de la zone de navigation des jets skis et autre embarcations de plaisance, au même titre que l’installation de baraques illicites sur les plages, ont été perpétrées allègrement sans que les contrevenants ne soient inquiétés ou encore moins rappelés à l’ordre par le passé. Nous saluons aujourd’hui les efforts consentis par les responsables locaux pour éradiquer le délétère des plages ».

Il importe de signaler que selon une source proche de ce dossier, cette opération, qui a été saluée par les vacanciers et les riverains, touchera également, dès le début de cette semaine, les autres plages dépendantes de la municipalité de Bousfer et celle d’El Ançor.

Rachid Boutlélis