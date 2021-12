<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un cabinet médical privé clandestin et arrestation d’un faux médecin</span>

Les services de police d’Oran ont démantelé un cabinet médical privé clandestin et arrêté un faux médecin pratiquant la Hidjama (la saignée), a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée suite à des informations faisant état des activités d’un individu qui se faisait passer pour un généraliste et transformé le rez-de-chaussée d’une habitation, dans un quartier populaire, en cabinet médical pour pratiquer son activité. Ce lieu clandestin drainait chaque jour un grand nombre de personnes venant soulager leurs maux, a-t-on indiqué à la cellule de communication et relations publiques de ce corps sécuritaire. Les investigations ont relevé que le faux praticien ne disposait d’aucune licence ou d’un diplôme lui permettant d’exercer en tant que médecin.

Les policiers l’avaient arrêté en flagrant délit alors qu’il «examinait» un patient. Des dispositifs médicaux et des matériels ont été saisis. Il s’agit de cachets humides, de 17 ordonnances vierges et visées, de trois thermomètres, neuf appareils utilisés pour le massage, deux lits médicaux, un ordinateur , une balance, des ciseaux chirurgicaux, des produits médicaux et de soins, des scalpels chirurgicaux, des stéthoscopes médicaux, une ventouse pour Hidjama, ainsi qu’une somme de 31.000 DA.

Le prévenu a été déféré devant le service de la police judiciaire pour complément d’enquête.

Une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause, un repris de justice, âgé de 43 ans. Il sera déféré devant la justice pour «exercice illégal d’une profession réglementée mettant en danger la vie et l’intégrité physique d’autrui» et pour «faux et usage de faux».