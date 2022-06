<span style='text-decoration: underline;'>ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau criminel et saisie de plus de 27 kg de cannabis</span>

Démantèlement d’un réseau criminel et saisie de plus de 27 kg de cannabis

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé un réseau de crime organisé, formé de 4 individus, des repris de justice, spécialisé dans le trafic de drogue et opéré la saisie de 27,6 kilogrammes de cannabis, a-t-on appris lundi de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

La même source a indiqué que l’opération a été menée suite à une surveillance accrue, les membres de ce réseau ont été identifiés et localisés. Après avoir pris l’ensemble des procédures légales avec le procureur de la République près le tribunal d’Arzew, les mis en cause ont été arrêtés. L’opération s’est soldée par la saisie de 27,6kg de cannabis, de 4 téléphones portables et de deux (2) véhicules utilisés dans le transport de ce poison. Des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des mis en cause dont l’âge varie entre 32 et 43 ans qui seront présentés devant la justice.