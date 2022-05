<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau criminel et saisie d’une quantité de drogues et d’armes blanches</span>

Démantèlement d’un réseau criminel et saisie d’une quantité de drogues et d’armes blanches

La Brigade de la police judiciaire de la circonscription de Bab El-Oued relevant des services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un réseau criminel composé de six (6) individus et procédé à la saisie d’une quantité de drogues et d’armes blanches, a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services.

«La Brigade de la police judiciaire de la circonscription de Bab El-Oued relevant des services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont neutralisé un réseau de trafiquants de stupéfiants (cannabis, psychotropes et drogues dures) et procédé à la saisie d’armes blanches prohibées qui étaient en leur possession», a précisé la même source. 6 individus, des repris de justice et originaires d’Alger, ont été arrêtés. 34.79 grammes de drogue dure (héroïne), 75.4 grammes de cannabis, 335 comprimés psychotropes, 5 armes blanches de différents calibres et 6 téléphones portables ont été saisis», a ajouté la même source. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent.