Démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines

La section de recherche de la gendarmerie nationale d’Oran a réussi à démanteler un réseau criminel international composé de six individus spécialisés dans l’organisation de traversées d’émigration clandestine par mer, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération a permis la saisie d’une somme de plus de 2 millions de dinars, et d’une autre somme en devises de plus de 1.700 euros ainsi que de quatre voitures, a indiqué la même source, soulignant que les membres de réseau seront présentés devant les juridictions judiciaires spécialisés, dès l’achèvement de l’enquête.

Par ailleurs, les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran ont opéré, en une semaine, la saisie de 12 embarcations de plaisance rigides et semi rigides dotées de moteurs, ainsi que plus de 90 jerricans de carburant, trois voitures et dix chariots de transport d’embarcations, a-t-on fait savoir.