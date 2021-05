<span style='text-decoration: underline;'>Près de 2.600 comprimés psychotropes saisis à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau criminel organisé</span>

Les services de police d’Oran ont démantelé un réseau criminel organisé impliqué dans l’importation, le transport et l’achat de psychotropes et saisi près de 2.600 comprimés psychotropes, a-t-on appris, lundi, de la sûreté de wilaya.

Cette opération a eu lieu suite à l’exploitation d’informations parvenues aux services de la 5ème sûreté urbaine, faisant état des activités des membres d’un réseau composé de 6 personnes dont l’une d’elles faisant l’objet de quatre mandats d’arrêt. Ces mis en cause issus d’une wilaya de l’ouest du pays étaient sur le point de réaliser une opération de vente et d’achat de psychotropes et leur commercialisation dans la ville d’Oran. Après la surveillance des activités de ce réseau criminel, un plan a été élaboré qui s’est soldé par l’arrestation de cinq personnes, se trouvant à bord de deux véhicules, en flagrant délit de livraison des comprimés psychotropes, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya d’Oran.

Lors d’une fouille minutieuse des deux véhicules, les policiers ont découvert et saisi près de 2.600 comprimés psychotropes et une somme de 30.000 dinars issue des revenus du trafic, ainsi que la saisie sur l’un des suspects d’un permis de conduire falsifié portant une autre identité et une photo. Ce document était utilisé pour usurper cette identité, sachant que ce suspect faisait l’objet de quatre mandats d’arrêt, indique la même source. Après extension de compétences et la perquisition du domicile de l’un des suspects, situé dans une wilaya de l’ouest du pays, un autre suspect a été arrêté au niveau de son domicile et une quantité de 172 grammes de kif traité a été saisie en plus de trois armes blanches de grande dimension et une somme de 31.000 dinars issue des revenus du trafic. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des six suspects arrêtés, dont deux repris de justice, qui seront traduits devant la justice pour formation d’un réseau criminel, importation, transport et achat de psychotropes par le biais d’une bande criminelle organisée, usurpation d’identité d’autrui, faux et usage de faux, indique-t-on de même source.