<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues et d’êtres humains</span>

La brigade de lutte contre les stupéfiants et les comprimés psychotropes relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger, a démantelé un réseau criminel composé de 14 individus spécialisé dans le trafic de drogues dures et d’êtres humains.

Dans une déclaration à la presse, le sous-lieutenant de police, Ouali Hadj Nacer de la circonscription centre de la Police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de wilaya d’Alger, a affirmé que « ce réseau criminel composé de 14 individus, dont 4 algériens et 10 autres de nationalités étrangères, âgés entre 20 et 45 ans, se livrait au trafic d’individus et au trafic de stupéfiants de type cocaïne et d’héroïne».

L’opération s’est soldée, ajoute le même responsable, par «la saisie de 780 grammes d’héroïne, de 670 gr de cocaïne, de 50 gr de cannabis, de deux véhicules touristiques, de 13 téléphones portables, d’un laptop, d’un montant d’argent estimé à 86.000 DA et à 100 euros et de produits pharmaceutiques et d’équipements utilisés dans le mélange pour la préparation des stupéfiants».

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour trafic de stupéfiants et contrebande qui constitue une menace pour l’économie nationale et la santé publique, trafic d’êtres humains, hébergement et transport de migrants clandestins, a indiqué le même responsable.