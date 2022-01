<span style='text-decoration: underline;'>Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines</span>

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Skikda ont démantelé un réseau criminel, composé de six (6) personnes, spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, en plus de la saisie d’une embarcation, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce corps de sécurité.

Dans une déclaration à l’APS, le chargé de l’information du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le commandant Kouider Souleh, a précisé que l’affaire remonte au 3 janvier dernier, lorsqu’un bateau de plaisance a été retrouvé au lieudit Ras Fraou, à proximité de la plage d’El Ksar dans la commune de Kerkera (Ouest de Skikda), suspecté d’avoir servi à une opération d’immigration clandestine. Un déplacement rapide sur les lieux et la réalisation d’un ratissage sur la bande côtière de Kerkera et Collo ont permis la découverte des corps sans vie de trois (3) personnes noyées, âgées entre 26 et 37 ans, alors que trois (3) autres personnes âgées entre 22 et 32 ??ans originaires des wilayas de Skikda et de Constantine ont été secourues, a expliqué le commandant Souleh. La poursuite de l’enquête et l’exploitation optimale des informations obtenues ont permis l’identification de six (6) suspects ayant procédé à l’organisation d’une traversée clandestine depuis la plage non surveillée d’El Ksar dans la commune de Kerkera par le biais d’un bateau de plaisance pour un coût de 400. 000 DA par personne, a-t-il affirmé. Le même responsable a fait savoir dans ce même sillage que quatre (4) individus faisant partie de cette bande criminelle ont été arrêtés, tandis que deux (2) autres sont toujours en fuite. Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes pour «organisation de traversées clandestines», et cela après l’élaboration d’un dossier juridique à leur encontre, a-t-on conclu.