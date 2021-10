<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau criminel versé dans les agressions et le trafic de drogue</span>

Les services de sécurité de Ain Defla ont démantelé récemment à Djendel (44 km au sud-est du chef-lieu de wilaya) un réseau criminel composé de six individus versés dans les agressions, le vol et le trafic de drogue, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya (CCRP). Suite à des plaintes de citoyens, dont de nombreux mineurs de la commune de Djendel, ayant fait l’objet d’agressions et de vol de la part des membres de la bande en question, les services de la police judiciaire de la sûreté de daïra ont mis au point un plan pour les neutraliser, a-t-on indiqué. Les investigations poussées ont permis aux policiers, activant en coordination avec le parquet de Khémis Miliana, d’identifier les membres du réseau, tous des repris de justice qui s’adonnaient à leur acte répréhensible au niveau d’une habitation située au quartier «la cadette» de la ville de Djendel, a-t-on fait savoir. La mise hors d’état de nuire de ce réseau est intervenue jeudi dernier lorsque les policiers, munis d’un mandat de perquisition délivré par les autorités judiciaires compétentes, ont assiégé l’habitation en question avant d’y pénétrer, arrêtant les six membres du réseau âgés entre 19 et31 ans, a-t-on précisé. Une quantité de kif traité, des couteaux à cran d’arrêt et une cagoule ont été saisis lors de la même opération. Présentés jeudi devant les instances judiciaires compétentes de Khémis Miliana, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt dans l’attente de leur jugement, a-t-on conclu de même source.