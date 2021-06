<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de «chasseurs de trésor»</span>

Les services de police de Sidi Bel-Abbes ont dé- mantelé un réseau criminel spécialisé dans la détection, le trafic de trésors et d’objets sensibles et saisi des coupures de papier en forme de billets de banques prêts à la falsification, a-t-on appris jeudi auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération a eu lieu lors de rondes effectuées aux environs de 21H30MN par des éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) dans un quartier de la ville de Sidi Bel-Abbes, lorsqu’un mouvement suspect de cinq individus à l’intérieur du cimetière Moulay Abdelkader les a attiré, a-t-on indiqué à la cellule d’information et de communication de cette instance sécuritaire. En procédant à leur arrestation, les policiers ont découvert un détecteur de métaux et des traces de creusage auprès d’une tombe. Les perquisitions dans les domiciles des mis en cause ont permis également la saisie de coupures de papiers en forme de billets de banques prêts à la falsification, d’un micro-ordinateur et d’un manuscrit servant de guide pour exhumer les trésors, a-t-on précisé de même source. L’enquête a révélé que l’un des mis en cause transmettait sur les réseaux sociaux des photos de pièces de monnaie remontant aux époques ottomane et omeyyade. Ce réseau active dans le cadre d’un groupe criminel organisé, spécialisé dans la chasse aux objets de valeur pour les revendre à l’international en utilisant les technologies de l’information et de communication, a-t-on souligné à la sûreté de wilaya. Après avoir accompli toutes les procédures légales, un dossier judiciaire a été établi et les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel-Abbes.