<span style='text-decoration: underline;'>Emigration clandestine par mer</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de passeurs à Ain Temouchent</span>

Les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de Oulhaça (Aïn Témouchent) ont réussi à démanteler un réseau de passeurs et à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine par mer, en plus de l’arrestation de 14 personnes, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération a été effectuée sur la base d’informations faisant état d’une tentative de traversée clandestine depuis la plage de Zouanif dans la commune de Oulhaça, a-t-on indiqué. Un plan minutieusement préparé a permis l’arrestation de 14 individus dont 8 passeurs et 6 candidats à l’émigration clandestine dont l’âge varie entre 20 et 41 ans, a-t-on fait savoir. L’opération a permis également la saisie d’une embarcation pneumatique dotée d’un moteur d’une force de 40 chevaux (CV), de 3 véhicules qui servaient de moyen de transport des candidats à l’émigration clandestine à la plage de départ, ainsi que 180 litres de Mazout dans 6 jerricans et une somme en devises estimée à 420 euros, une boussole, des téléphones portables et des passeports, selon la même source. Cette opération est la deuxième du genre effectuée en moins de deux semaines par les éléments de la Gendarmerie nationale de Oulhaça, qui avaient démantelé un réseau spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines en mer et arrêté 13 individus dans la même région, a-t-on rappelé.