<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue</span>

Les services de sécurité de la wilaya de Tiaret ont réussi, dernière- ment à démanteler un réseau de trafic de drogue et à opérer la saisie de 1,7 kg de kif traité, a-t-on appris lundi auprès des services de ce corps constitué.

L’opération a été menée par la brigade de recherche et d’investigation de la police judiciaire sur la base d’informations faisant état d’individus qui s’apprêtent à d’introduire une quantité considérable de kif traité à Tiaret, a-t-on indiqué. Une enquête sur cette affaire a permis d’identifier cinq mis en cause et de les arrêter avec la saisie de la quantité de drogue à l’intérieur d’un véhicule. Après accomplissement des procédures judiciaires, ils ont été présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Tiaret, qui a transmis le dossier de l’affaire au juge instructeur qui, à son tour, a ordonné d’écrouer l’un d’eux pour détention de la drogue (kif traité) et de placer les autres prévenus sous contrôle judiciaire. Réinhumation prochaine d’ossements de cinq martyrs de la Révolution Les ossements de cinq chouhada de la glorieuse guerre de libéra- tion nationale, découverts dernièrement dans la wilaya de Tiaret, seront réinhumés le 18 février à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du chahid, a-t-on appris du directeur des moudjahidine et ayants droit, Benasria Belgoumidi. Il s’agit d’ossements du chahid Djellouli dit Menad qui fut le dernier commandant de la zone 7 de la Wilaya V historique et quatre autres martyrs des communes de Faidja et Si Abdelghani. Le chahid Missoum Djellouli fut désigné lieutenant à la zone 4 de la Wilaya V historique et également commissaire politique assumant plusieurs responsabilités en tant que remplaçant du chahid Si Abdelghani. Il tomba au champ d’honneur dans un accrochage avec l’armée coloniale française quelque minutes avant la proclamation du cessez le feu du 19 mars 1962, a-t-on précisé. L’opération d’exhumation des ossements des martyrs Saâdoun Tayeb, tombé au champ d’honneur en janvier 1962, Kourak Belhlalif (1932-1956), Benaissa Okbi (1920-1959) et Abdelkader Djebili (1944-1959) s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires de la daira de Sougueur, du secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Djelloul Chettah, et des moudjahidine. La réinhumation des ossements des cinq chouhada aura lieu le 18 février en cours au niveau du carré des martyrs de la commune de Si Abdelghani, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du chahid.