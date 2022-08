<span style='text-decoration: underline;'>ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues dures</span>

La brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de la 1ère circonscription de la Police judiciaire d’Alger a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues dures, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Sous la supervision du parquet territorialement compétent et après l’obtention d’un mandat de perquisition et d’une extension de compétence, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ont arrêté trois (3) suspects, des repris de justice âgés entre 25 et 40 ans, et saisi 400 grammes de drogue dure (cocaïne), 49.000 DA, deux (2) voitures de tourisme, une (1) balance électronique et cinq (5) téléphones portables, a précisé la même source. Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes, a conclu le communiqué.