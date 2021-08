<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes qui falsifie les ordonnances</span>

La police de Tlemcen a démante- lé, un réseau spécialisé dans la falsification des ordonnances à l’effet de trafic de psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya .

L’opération a été menée par les éléments de la 3e sûreté urbaine suite à des informations faisant état d’une activité suspecte de trafic de psychotropes, falsification d’ordonnances médicales, a-t-on précisé. L’enquête a permis l’arrestation de deux individus et la saisie dans leurs résidences situées dans la commune de Tlemcen, d’outils informatiques, d’équipements utilisés pour l’impression et de griffes contrefaites, selon la même source. Une procédure judiciaire a été engagée pour déférer les deux mis en cause devant les autorités judiciaires compétentes.