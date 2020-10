<span style='text-decoration: underline;'>Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules</span>

Un réseau criminel, activant à l’échelle nationale et spécialisé dans le vol de véhicules et la falsification de documents avec la complicité d’agents administratifs, a été démantelé à Médéa par les forces de police de la deuxième sûreté urbaine, en coordination avec la brigade de lutte contre le trafic de voitures relevant de la police judiciaire, indique dimanche un communiqué de ces services.

Des investigations menées dans le cadre d’une enquête sur le vol d’un camion ont révélé que le dossier de base du véhicule volé a été falsifié et son numéro de série modifié, ce qui a conduit les éléments de la police judiciaire à élargir l’enquête pour découvrir les membres d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification de documents administratifs dans trois wilayas, dont des employés administratifs de services en charge des documents de véhicules, lesquels ont été arrêtés et entendus, précise la même source.

Les accusés ont été présentés au parquet du tribunal de Médéa pour association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicule non conforme aux spécifications techniques, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et abus de fonctions. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire et trois autres sous contrôle judiciaire, ajoute le communiqué.