<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau international d’immigration clandestine</span>

Les services de Sûreté de la wilaya de Mostaganem ont démantelé au cours des 48 dernières heures un réseau international organisé spécialisé dans le trafic et l’organisation de traversées clandestines par voie maritime, a-t-on appris lundi de source sécuritaire.

Les policiers ont mené à bien l’opération grâce à l’exploitation d’informations parvenues aux services de la Sûreté de wilaya, faisant état d’un groupe de personnes s’apprêtant à effectuer une traversée clandestine vers les côtes espagnoles à partir du littoral de Mostaganem. Un ratissage de la zone entre la plage «Matraba» et le port commercial avec des patrouilles pédestres et motorisées samedi à 22 heures a permis l’arrestation de sept candidats à l’émigration clandestine, a-t-on indiqué.

Aux premières heures de l’aube du dimanche, les unités des garde-côtes ont intercepté 16 personnes restantes de ce groupe en mer à 16 miles marins (30 km) au nord-ouest du port et les enquêtes ont révélé que les deux groupes communiquaient avec d’autres personnes du même réseau qui se trouvaient dans un pays africain et un autre européen, selon la même source. Les personnes interceptées au large ont été remises aux autorités, ce qui porte le nombre de personnes arrêtées appartenant à ce groupe à 23, âgées de 18 à 35 ans, dont 18 ressortissants étrangers. Les services de la sûreté ont saisi, au cours de l’opération, un bateau de pêche de fabrication traditionnelle, un moteur, 9 bidons d’essence, un gilet de sauvetage, du matériel et des fournitures pour ce voyage clandestin et des sommes de 2.755 euros et de 24.400 DA.

Pour les chefs d’inculpation d’entrée sur le territoire national, séjour illégal, préparation et organisation d’opérations d’émigration clandestine par mer avec un réseau international organisé, une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause qui seront présentés ultérieurement aux autorités judiciaires compétentes.