<span style='text-decoration: underline;'>DGSN</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau international spécialisé dans l’immigration clandestine</span>

Les services de Police de la sûreté de wilaya d’Ain Defla ont démantelé, en coordination avec le Parquet territorialement compétent, un réseau criminel international organisé spécialisé dans l’incitation, via l’espace cybernétique, et l’organisation de vagues d’immigration clandestine vers l’Europe en contrepartie de somme d’argent, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) jeudi dans un communiqué.

En effet, il a été procédé à « l’arrestation de 45 suspects dont cinq (5) individus établis à l’étranger, et la saisie de matériels et équipements de navigation ». « Menée avec brio, cette opération a permis la saisie de matériels et équipements exploités par les membres de ce réseau criminel, à savoir deux (2) grandes embarcations, une (1) petite barque avec moteur, trois (3) rames, une (1) voiture touristique et un (1) micro-ordinateur », précise-t-on de même source. Les éléments de la Police ont également saisi « 1 boussole, 16 gilets de sauvetage, 2 bouées de sauvetage, 2 couvertures de secours, 3 lampes torches, 2 jerricanes de carburant, 33 téléphones portables, une somme d’argent en monnaie nationale d’une valeur de 261 millions de centime et une somme d’argent en devise de 19090 euros ». « Après parachèvement des procédures d’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent », a conclu le communiqué.