<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic international de véhicules</span>

Les éléments de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont démantelé un réseau spécialisé dans la contrefaçon et le trafic international de véhicules, rapporte dimanche un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

L’opération a été menée par la Brigade de recherche et intervention relevant de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Tlemcen sur la base d’informations faisant état de l’activité de ce réseau dans la ville de Maghnia et sa périphérie.

L’enquête a permis l’arrestation de trois individus et la saisie de trois véhicules touristiques ainsi que du matériel utilisé dans la falsification du numéro de série, en plus de 400 plaques de différents véhicules, de 290 unités de clous portant des chiffres et des lettres latines utilisés dans l’estampillage à froid, de dossiers d’acceptation, de faux certificats de vente et d’autres équipements, a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée dans cette affaire pour constitution d’association de malfaiteurs et trafic international de véhicules nuisible à l’économie nationale, imitation de sceaux de l’Etat, falsification de documents délivrés par l’administration publique, faux et usage de faux, mise en circulation de véhicules avec un enregistrement non conforme aux techniques, à l’issue de laquelle les trois personnes arrêtées ont été présentées devant l’instance judiciaire compétente, souligne-t-on.