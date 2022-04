<span style='text-decoration: underline;'>Biskra</span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol des câbles en cuivre</span>

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Biskra ont démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le vol de câbles électriques en cuivre, a-t-on appris samedi auprès du Groupement territorial de ce corps sécuritaire.

«Cette opération a été effectuée suite à des informations parvenues au Groupement territorial de la gendarmerie nationale de Biskra faisant état du vol par un groupe d’individus de câbles électriques en cuivre provenant des poteaux de l’éclairage public», a précisé la même source. «Après avoir mis les suspects sous surveillance, trois (3) d’entre eux ont été arrêtés en flagrant délit de vol de câbles», a ajouté la même source, soulignant que «les investigations ont abouti à l’arrestation du propriétaire d’un véhicule suspecté d’être impliqué dans l’affaire». En plus de l’arrestation des mis en cause, «un (1) quintal de câbles en cuivre, un véhicule utilitaire, une moto et des outils utilisés pour couper les câbles ont été saisis», a fait savoir la source. Un dossier pénal est actuellement en cours de préparation dans l’attente de présenter les prévenus devant les instances judiciaires, a-t-on indiqué de même source.