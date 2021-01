<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Démantèlement d’une bande spécialisée dans la fabrication illégale et la commercialisation de munitions de chasse</span>

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Mostaganem ont découvert deux ateliers clandestins spécialisés dans la fabrication et le commerce de munitions de chasse et saisi deux fusils de chasse, deux pistolets et une quantité importante de produits chimiques utilisés dans la fabrication illégale de munitions et du matériel entrant dans leur fabrication, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

«Cette opération a permis de saisir «deux (02) fusils de chasse et deux (02) pistolets et une quantité importante de produits chimiques utilisés dans la fabrication illégale de munitions et du matériel entrants dans leur fabrication, en sus de 325 cartouches de calibre 16 mm, 30 balles de calibre 7,65 mm, 892 cartouches étuis vides de calibre 16 mm, 2,535 kg de poudre à canon, trois (03) jumelles et 150 millions de centimes», a précisé la même source.