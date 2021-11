<span style='text-decoration: underline;'>MC ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Démission de l’entraineur Ait Djoudi</span>

L’entraineur Azeddine Ait Djoudi a présenté sa démission de son poste de coach principal du MC Oran qu’il a occupé depuis septembre dernier, a-t-on appris, samedi, de la direction de ce club de Ligue 1 de football.

Cette démission intervient après que l’ancien entrai neur de la JS Kabylie a boudé les séances d’entrainement de son équipe depuis la défaite de cette dernière sur le terrain de l’O Médéa (1-0), dimanche passé, dans le cadre de la 3e journée du championnat. Il s’agissait de la deuxième défaite de rang des «Hamraoua», après celle concédée à domicile lors de la journée d’avant face au Paradou AC (4-2), suscitant la colère du président du MCO, Tayeb Mahiaoui. Ce dernier a déclaré, mercredi dernier à l’APS, qu’il était «indécis» au sujet de l’avenir de son coach, laissant entendre qu’il risquait mettre un terme à sa collaboration avec le club. La position du premier responsable du club phare de la capitale de l’Ouest n’a pas été du goût d’Ait Djoudi qui n’a pas mis de temps pour jeter l’éponge, précise la même source. Du coup, le président Mahiaoui sera dans l’obligation d’engager un nouvel entraineur, le sixième depuis qu’il a repris les rênes du club au cours de l’été 2020. Le MCO ayant consommé quatre coachs lors de l’exercice écoulé, à savoir, Bernard Casoni, Omar Belatoui, Kheireddine Madoui et Abdellatif Bouazza, rappelle-t-on. Les gars d’Al-Hamri occupent la 12e journée avec 3 points d’une victoire et deux défaites, et ce, après trois journées de championnat.