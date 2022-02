<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Démission de l’entraineur Moulay Haddou</span>

L’entraineur Moulay Haddou a quitté son poste à la tête de la barre technique du GC Mascara quelques jours avant l’entame de la phase retour du championnat de Ligue deux de football, a-t-on appris lundi de la formation de l’Ouest du pays.

Cette décision prise par l’ancien défenseur de la sélection algérienne est motivée par « la crise financière aiguë dans laquelle se débat le club depuis le début de cet exercice», a précisé la même source. La direction du GCM, qui compte un titre historique de champion d’Algérie en 1984, a tenu, au passage, à remercier le natif d’Oran «pour le travail réalisé tout au long de la phase aller et qui a permis à l’équipe de terminer à une honorable quatrième place». Les affaires du GCM, qui a retrouvé le deuxième palier cette saison, se sont compliquées davantage dès la fin de la première partie du championnat, après que les joueurs ont refusé de reprendre les entrainements pour réclamer la régularisation de leur situation financière, rappelle-t-on. Face à cette situation, le directeur local de la jeunesse et des sports, Lahcene Ladjadj, a indiqué à l’APS qu’il comptait se réunir, « dans les prochaines heures «, avec le président du club, Nacereddine Merabeha, «pour discuter de l’état des lieux et essayer de trouver des solutions aux problèmes de l’équipe». Les « Vert et Blanc « ont terminé la phase aller à la 4e place avec 26 points distancés de neuf unités par le leader le RC Kouba, sachant que seul le premier de ce groupe Centre-Ouest accèdera en Ligue 1 en fin d’exercice.