<span style='text-decoration: underline;'>WA Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Démission du directeur général du club</span>

Le directeur général du WA Tlemcen, Nacereddine Souleymane, a annoncé, lundi, sa démission de son poste qu’il a occupé tout au long de l’exercice passé, a-t-on appris de l’intéressé.

Nacereddine Souleymane a souligné, dans une déclaration à l’APS, qu’il avait assumé cette responsabilité «à titre intérimaire en raison de la situation délicate que traversait le club». Il a, en outre, estimé que «désormais, les membres du conseil d’administration de la société sportive par actions ont largement le temps cette fois-ci pour remettre de l’ordre dans la maison». Le même dirigeant, également membre de la Chambre nationale de résolution des litiges relevant de la Fédération algérienne de football, a indiqué, en revanche, qu’il gardait son poste de président du club sportif amateur (CSA) du WAT, pour lequel il a été élu pour un deuxième mandat lors de l’été 2020.

Le WAT, sauvé in-extrémis de la relégation, a fait face à des problèmes multidimensionnels pendant l’exercice écoulé. En plus de sa crise financière aiguë, il a connu le défilé de pas moins de trois présidents aux commandes administratives et autant d’entraineurs à la barre technique, rappelle-t-on. Dès la fin du championnat, le 24 août passé, l’entraineur Abdelkader Amrani a annoncé son départ, tout comme le président intérimaire, Rachid Meliani. Toutefois, ce dernier est revenu à de meilleurs sentiments en s’engageant de «mettre l’équipe sur rails en prévision de la saison prochaine pour ensuite rendre le tablier», a-t-il dit. En attendant, le WAT, interdit de recrutement, a déjà enregistré le départ de quelques joueurs clés, tels Bellatreche (JS Saoura), Attou (MC Alger), Benbelaid (ES Sétif) et le buteur de l’équipe Touil, parti tenter une expérience étrangère au sein de la formation irakienne d’Al-Zawraa.