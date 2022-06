<span style='text-decoration: underline;'>APRÈS AVOIR RÉUSSI LE MAINTIEN</span>:<br><span style='color:red;'>Démission du staff dirigeant du RC Lamtar</span>

Les dirigeants du Rapide Club Lamtar ont annoncé en fin de semai ne passée leur démission de l’association sportive du RCL.

Une décision qui suit une difficile saison vécue par le club, surtout lors des dernières journées après l’annonce ‘historique’ de la ligue régionale de football d’Oran (LRFO) de faire rétrograder six équipes de chaque groupe vers les divisions de wilaya, soit la moitié des groupes A, B et C de la régionale deux. Du jamais vu dans le monde du football. Les dirigeants se félicitent d’avoir réussi le maintien en RII tout en remerciant les supporters et les collectivité locales qui ont assisté l’équipe du Rapide. Les dirigeants du RCL tiennent aussi à remercier l’administration de l’ORC Boukhanefis et à sa tête le président Zaghli Mehadji pour avoir ouvert les portes du stade communal de Boukhanefis où le RCL disputait ses rencontres officielles. Pour rappel, le RC Lamtar a achevé sa saison à la cinquième place dans le groupe C de la Régionale Deux Ouest avec le nombre de 32 points, huit matchs gagnés, huit nuls et six défaites, et 29 buts inscrits contre 25 encaissés. Le RC Lamtar pour rappel vient de signaler deux départs importants, ceux des joueurs Gabli Noureddine et Gasmi Amine.

B.Didéne