<span style='text-decoration: underline;'>La sensibilisation n’a pas changé grande chose</span>:<br><span style='color:red;'>D’énormes quantités de pain jetées à la poubelle</span>

Comme rapporté par un récent bilan hebdomadaires des Ministères du commerce ainsi que celui de l’Intérieur et des collectivités locales sur le gaspillage du pain durant ce mois béni, Oran en tant que grande ville, où de grandes quantités de pain sont consommées n’échappe pas à ce phénomène. Avec près de 200.000 baguettes en 20 jours, les spécialistes évaluent la quantité de pain jeté quotidiennement à Oran, à 20% la quantité produite.

Qui connait mieux le monde de la boulangerie que Fawzi Bahiche le président du club artisan boulanger qui avec une expérience de plus de 20 ans dans ce domaine, sait de près les causes de ce gaspillage de pain. Il a dans ce cadre lancé un message à l’ensemble des chefs de famille et des citoyens oranais en général pour faire face au gaspillage de ce produit essentiel. En effet, du pain sous toutes ses formes, fait partie du décor des poubelles depuis le début du mois sacré. En ce mois béni, le même scénario est au rendez-vous dans la plupart des foyers. En plus de l’absence de gestion domestique des courses, on peut ajouter l’achat impulsif du jeûneur. Ainsi, une partie de ce qu’achètent les consommateurs durant la journée de Ramadhan est jetée après le jeûne. Tard le soir ou au petit matin, les poubelles sont remplies des restes des plats et en particulier le pain. Du pain sous toutes ses formes (étoile, rond, baguette…). Malgré les campagnes de sensibilisation, le phénomène de gaspillage du pain est quotidiennement constaté dans la 2ème ville du pays. Notre interlocuteur a tiré la sonnette d’alarme. «Il s’agit d’un pain subventionné, donc son gaspillage entraîne des pertes colossales aux caisses de l’État, c’est inconcevable que ce pain fasse partie du décor de nos poubelles» explique Faouzi Bahiche. «Durant chaque mois béni, les quantités de pain non consommé au niveau des foyers augmentent, parce que des fois plusieurs membres d’une même famille ramènent des baguettes dont la majorité est jetée ensuite» ajoute-t-il. La cause principale du gaspillage selon le président du club artisans boulanger réside dans le type de farine utilisé par les boulangers. «Le pain fabriqué actuellement est médiocre et ne se conserve pas longtemps, les boulangers utilisent les améliorants à la place du levain panaire qui est un mélange obtenu par une culture symbiotique de bactéries lactiques et de levures se développant dans un mélange de farine complète et d’eau. La pâte obtenue sert à la fabrication du pain au levain, auquel il confère son goût spécifique par rapport au pain fermenté sur levure. La variété de farine utilisé pour la pain est utilisé pour faire des gâteaux et des biscottes, il s’agit de la « T45 » et la « T55 ».

Pour manger un pain sain et qui ne se gaspille pas, il faut utilisé une farine complète à partir de la T65 et la T150, il s’agit du taux de cendres dans la farine, s’il est élevé, le pain sera plus bon plus consistant, la farine utilisée actuellement est très maigre et pas bénéfique pour la santé, il faut changer cette farine. Le pain quand il est près il est consommé, mais une fois qu’il refroidit, il est jeté » explique notre interlocuteur. Le président du club artisan boulanger a affirmé également que le gaspillage ne se fait pas seulement par les citoyens. «d’énormes quantités de pains sont également jetés au niveau des résidences universitaires et des hôpitaux, où de grandes quantités de ce produit essentiel sont consommées» dira-t-il. Notons qu’en matière de statistiques, la consommation journalière du pain en Algérie a atteint 50 millions de baguettes, dont 10 millions gaspillées quotidiennement, ce chiffre passe à 13 millions de baguettes durant le mois sacré du Ramadhan. Il s’agit d’un million de tonnes par an de blé tendre utilisé pour la production du pain gaspillé. La subvention de l’Etat pour cette matière de large consommation est de 15.5 milliards DA (120 millions dollars) annuellement.

Dans ce cadre, l’Algérie importe annuellement plus de 7 millions de tonnes de blé tendre d’une valeur de 1.6 mds dollars et produit moins de 10% de ses besoins en cette matière, 60% de cette quantité est destinée aux boulangeries comme un produit subventionné par l’Etat. Pour rappel, Plus d’un million de kg de pain a été gaspillé durant la période allant du 13 avril au 2 mai en cours à travers le territoire national, soit une moyenne de 4 millions de baguettes en l’espace de 20 jours. Un bilan du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué : «dans le cadre du suivi du phénomène de gaspillage du pain à travers le territoire national durant le mois de Ramadhan, et en coordination avec les secteurs concernés sur l’ensemble des wilayas du pays, un bilan lourd des quantités considérables de pain gaspillé a été enregistré, et ce, en dépit des efforts de sensibilisation permanents au niveau local».

