<span style='text-decoration: underline;'>JM-ORAN-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Départ à Alger d’une caravane de bibliothèques mobiles vers Oran</span>

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a donné mardi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, le coup d’envoi d’une caravane de bibliothèques mobiles vers la wilaya d’Oran et neuf wilayas voisines, contenant plus de 40.000 livres, dans le cadre de l’accompagnement de la 19e édition des Jeux Méditerranéens d’Oran prévus du 25 juin au 6 juillet.

Dans une déclaration à cette occasion, Mme Mouloudji a expliqué que cette initiative «s’inscrit dans le cadre de la politique du secteur visant à encourager la lecture publique». Il s’agit aussi d’une initiative qui «intervient au titre de l’accompagnement des Jeux Méditerranéens qu’abritera la wilaya d’Oran», a-t-elle précisé, soulignant que «le ministère de la Culture et des Arts a proposé cette initiative qui consiste à lancer une caravane de 9 bibliothèques mobiles équipées de 40.500 ouvrages de diverses spécialités». Ces bibliothèques mobiles «sillonneront la wilaya d’Oran, y compris le village méditerranéen et neuf (9) wilayas voisines qui accueilleront diverses manifestations culturelles et sportives tout au long des JM, à l’instar de Tlemcen, Saïda, Tiaret, Chlef, Mascara et Aïn Temouchent», en accordant «un intérêt particulier à la distribution des livres pour enfants», a ajouté Mme Mouloudji. La ministre a mis l’accent lors du coup d’envoi de cette caravane qui s’est déroulé en présence du président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, sur l’intérêt accordé par son département ministériel à la société civile et à l’encouragement de la lecture.