<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Départ des colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêts le 1er juillet</span>

Dans son plan d’action de la lutte contre les incendies durant la saison chaude de l’été, la direction de la protection civile de Sidi Bel Abbés a pris toutes les dispositions nécessaires afin de faire faire à d’éventuels feux déclarés.

C’est dans ce but que la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts a été créée et qui comprend entre autre : La première colonne mobile centrale avec ses cinq camions légers équipés et la deuxième colonne appartenant à l’unité de Télagh composée de six camions légers équipés, plus les deux camions citernes, un autre de transport de sapeurs pompiers et un véhicule de liaison.

C’est la première fois que cette colonne est divisée en deux groupes, l’un assurant la zone nord et l’autre (de Télagh) ouvrant dans la zone sud, qui sont répartis en 18 équipes travaillant sept jours sur sept. Le coup d’envoi de ces deux colonnes sera donné mercredi prochain, premier juillet, ajoute la cellule de communication de la protection civile de Sidi Bel Abbés.

M.Bekkar