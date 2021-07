Départ du premier contingent vendredi pour Tokyo

12 athlètes, représentant six disciplines : Aviron, Judo, Tennis de table, Escrime, Tir sportif, et Voile, quitteront le pays vendredi après-midi. Deux autres départs, depuis Alger, seront au programme les 23 et 26 juillet, précise la même source.Quarante-quatre (44) athlètes de quatorze (14) disciplines représenteront l’Algérie aux JO-2020. Taoufik Makhloufi, champion olympique du 1500 m aux JO de Londres-2012 et double médaillé d’argent (800,1500m) aux olympiades de Rio-2016, sera le chef de file de la délégation sportive algérienne. Les disciplines de l’athlétisme, de la boxe et de la lutte, avec huit athlètes chacune, sont les plus représentatives. Viennent ensuite l’escrime avec quatre athlètes, la natation (3), l’aviron (2), le cyclisme (2), le judo (2) et la voile (2). Le reste du contingent algérien est représenté par le canoë kayak (1 athlète), l’haltérophilie (1), le karaté (1), le tennis de table (1) et le Tir sportif (1). Pour rappel, l’Algérie avait pris part aux JO de Rio-2016 avec une délégation de 46 athlètes, plus la sélection des U-23 de football (18 joueurs).