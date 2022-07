<span style='text-decoration: underline;'>Après un long et riche parcours exceptionnel</span>:<br><span style='color:red;'>Départ en retraite pour le Pr Lellou Salah</span>

L’établissement hospitalier universitaire d’Oran (EHU) vient de perdre l’un de ses éminents professeurs, après le départ en retraite du professeur Lellou Salah chef de service de pneumologie de cet établissement hospitalier.

En effet, une cérémonie a été organisée jeudi dernier pour récompenser les efforts et les sacrifices de cet homme qui a consacré sa vie à sa spécialité et à la formation des médecins. Il est l’un des valeureux soldats qui ont lutté contre le covid-19 depuis le début de la pandémie. Rigoureux et comptent, il est également l’ami de la presse locale, comme il a été un spécialiste et un connaisseur de cette pandémie qui a bouleversé le monde. La cérémonie organisée en l’honneur du professeur Lellou a vu la présence de la directrice général de l’EHU, du président du conseil scientifique et la directrice des activités médicales et paramédicales ainsi que quelques chefs de services et des travailleurs de l’hôpital, qui ont salué le dévouement du Pr Lellou Salah et son engagement dans la formation et la gestion du service. Un homme généreux et calme qui vient en aide à tous ces collègues.

Fethi Mohamed