<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés – CS Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Départs de Sailaa et Itim en attendant la grande saignée</span>

A peine la relégation en ligue deux confirmée et voilà que la saignée des joueurs titulaires commence au sein du club phare de la Mekerra.

Contrairement aux joueurs de cru qui ne se retrouvent pas dans des clubs autres que l’USMBA (une réalité qui en dit beaucoup), ceux qui sont venus cette saison optent pour des équipes de grands calibres à l’instar du défenseur Sailaa Abdelhak qui vient de signer son retour au MCA et l’ailier Mohamed Itim parti pour le CS Constantine qui sera drivé dés cet été par le Témouchentois Chérif Hadjar alors que ce dernier veut un autre élément de l’USMBA qui est l’arrière central Hamza Mohamed.

Justement, c’est le CSC qui rendra visite dans cette soirée de mardi à l’USMBA dans le cadre de la 38ème et dernière journée du championnat. Un match sans aucun enjeu et une victoire possible des camarades du portier Morcely avant de quitter l’élite.

B.Didéne