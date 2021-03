<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Télécom</span>:<br><span style='color:red;'>Déploiement de 104 Km de fibre optique à Tamanrasset en 2020</span>

La wilaya de Tamanrasset a bénéficié l’année écoulée du déploiement de 104 Km de fibre optique portant à plus de 6.500 Km le réseau totale sur son territoire, indique lundi un bilan d’Algérie Télécom (AT).

En 2020, AT a réalisé à Tamanrasset plusieurs opérations, dont le raccordement des différents quartiers des communes de la wilaya et la mise en place d’un réseau de fibre optique entre cette dernière et ses annexes afin de faciliter et d’accélérer les transactions des citoyens et leur éviter le déplacement au siège de la wilaya à la faveur du déploiement de 104 Km de fibre optique portant à plus de 6.500 Km la longueur totale du réseau sur son territoire, précise le bilan.

La même source met en avant, également, l’attachement de l’entreprise à l’amélioration de ses services et la satisfaction de ses clients à travers le développement et la modernisation de ses équipements et réseau dans le cadre du plan national d’investissement pour le développement du réseau des télécommunications, élaboré par la Direction générale. Dans l’objectif de désenclaver et d’assurer la couverture des zones d’ombre et des différents villages et communes de la wilaya, le bilan évoque «la mise en service effective de 12 stations 4G, réalisées dans le cadre du plan susmentionné, dans la commune d’Amsel, Hai Ankov, Timansagh, Foggaret Ezzaouia, Tarhanin, Takamra Est, Tizit et à la commune Idles.

D’autres stations ont été réalisées en vue d’améliorer la couverture à In Guezzam, Qasr El Arab (In Salah) et au pôle universitaire de Tamanrasset, portant à 32 le nombre total des stations mises en service. Le bilan d’AT a fait état, en outre, de l’achèvement des travaux d’aménagement des infrastructures de 7 autres stations 4G réparties sur l’ensemble du territoire de la wilaya, dont 6 stations dans les zones d’ombre Tahat, Tassart, Akerbane, Silbourak (commune Abalessa), Tikenouine et Teghoumout dans la commune Tamanrasset.

Dans le cadre de l’aménagement et de la modernisation du réseau, la Direction opérationnelle des télécommunications de la wilaya a réalisé 10 projets portant sur la modernisation et le développement du réseau cellulaire mobile au niveau de plusieurs quartiers d’une capacité de 1148 paires de fibre, en attendant l’achèvement du projet de 112 paires de fibres au quartier administratif d’In Salah prochainement. Concernant le rénovation des réseaux cellulaires vétustes, un total de 560 paires de fibres ont été rénovées aux quartiers de Gataa el Oued, Tahaggart et Assourou (commune Tamanrasset), outre le raccordement et la mise en service de 3 sites du réseau MSAN au niveau du quartier d’Aldjazira et la cité des 50 logements à la daïra Tazrouk.

Dans le cadre de la poursuite du plan national d’investissement pour la développement du réseau des télécommunications, il a été programmé le raccordement des nouveaux pôles de Tamanrasset en FTTH permettant l’accès à des services d’une meilleure qualité.

S’agissant de la modernisation de l’administration, de l’amélioration des services au profit des clients et l’instauration des condition d’un bon accueil, deux agences commerciales ont été réaménagées et ouvertes aux communes d’Abalessa et d’In Amguel, ajoute le bilan.