<span style='text-decoration: underline;'>CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>Dépôt de 15000 permis annuels d’un total de 20.000 utilisateurs inscrits</span>

La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés qui relève de l’agence d’Oran ,sensibilise les employeurs et les usagers affiliés à cette caisse à la nécessité de déposer les déclarations annuelles de salaires et les démarches liées à l’année 2021.

Ces services fournissent toutes les capacités et toutes les conditions appropriées pour un bon accueil des utilisateurs et le portail électronique est mis à leurs dispositions pour les déclarations à distance au profit de tous les employeurs, et cela en accédant au lien électronique et en utilisant le site suivant www.cnas.dz ou via le portail https://teledeclaration.cnas.dz.

Ces liens permettent à l’utilisateur de déposer ses déclarations annuelles sans avoir à naviguer vers la destination de l’agence, et cela pour gagner du temps ,et faire sa déclaration annuelle à distance.

Notons que le service électronique est disponible h24 et sept jours sur sept. En revanche, l’agence d’Oran ouvre ses portes tous les samedis à titre exceptionnel, afin de permettre à la catégorie des employeurs de régler leur situation, qu’elle soit liée à la déclaration annuelle des salaires et traitement, bénéficiant d’un ordonnancement de dettes, ou exonération totale des amendes et des augmentations de retard dans la mise en œuvre de l’ordonnance présidentielle n°21/12.

La campagne de sensibilisation sur les nouvelles mesures exceptionnelles qui a été lancée à la mi-septembre 2021, et en cours et sera clôturée le 31 janvier 2022. La déclaration annuelle des salaires ,traitement et paiement des cotisations mensuelles et annuelles sont extrêmement importants dans le contexte pour bénéficier de plusieurs avantages liés à l’obtention de droits liés à la santé et à l’indemnisation sociale, au premier rang desquels la mise à jour de la carte de rétablissement et bénéficier de paiement en nature et journalier .En plus des droits d’ouverture pour les subventions familiales.

La déclaration des cotisations est également importante pour le calcul des années de travail pour bénéficier de la retraite, ainsi que pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, et ce pour les travailleurs, quant aux salariés, ils doivent déposer les déclarations dans les conditions prévues par la loi pour éviter les retards dans le dépôt des déclarations. Depuis le 01janvier 2021, environ 15000 permis annuels ont été enregistrés. En revanche, le nombre total d’usagers est estimé à 20 000 employeurs inscrits à la sécurité sociale d’Oran, tandis que le nombre d’employeurs ayant déposé leurs autorisations annuelles depuis le début du mois est estimé à 4 423, contre un décompte de 49 658 salariés qui ont bénéficié de tout les avantages du fonds, y compris la mise à jour des cartes chiffa .

En ce qui concerne le service de contrôle du patronat, le nombre de visites de terrain de sensibilisation effectuées par les contrôleurs accrédités s’élève à 22 observateurs actifs et 1936 visites de terrain auprès de diverses institutions industrielles et économiques et structures commerciales ,et depuis le début du mois de septembre dernier, c’est-à-dire depuis le lancement de la campagne nationale de sensibilisation .

Ils ont transféré les mesures exceptionnelles jusqu’à la fin de l’année 2021,tandis que 152 rapports de surveillance ont été publiés au cours du mois de décembre passé.

Bekhaouda Samira