<span style='text-decoration: underline;'>Les inscriptions aux examens de fin des cycles scolaires se poursuivent</span>:<br><span style='color:red;'>Dépôt de 500 dossiers de candidats libres jusqu’à ce jour</span>

Dans le cadre du programme des préparatifs des examens de fin des trois cycles scolaires et concernant l’étape des inscriptions, les services de la direction de l’Education qui relèvent de la wilaya d’Oran ont réceptionné quelque 500 dossiers qui ont été déposés par les candidats libres.

L’opération des inscriptions qui a débuté le 3 janvier se poursuit toujours. Concernant les candidats libres qui relèvent des services de la direction de l’Education, le dépôt des dossiers se déroule notamment au niveau de l’institut des langues de Maraval où des bureaux sont mis à leur disposition pour les accueillir afin de déposer leur dossier.

Ces services déploient tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement de cette étape des inscriptions aux examens de fin des cycles scolaires. Ils lancent un appel aux candidats libres de se présenter à l’ILE de Maraval pour déposer leurs dossiers avant la clôture de l’opération avant la fin du mois en cours.

Dans le même cadre, il a été signalé que concernant les candidats aux examens de fin des cycles scolaires qui relèvent du centre de l’enseignent et de la formation à distance, le dépôt des dossiers se fera au niveau dudit centre.

Concernant les candidats scolarisés, leurs inscriptions se font au niveau de la plate forme numérique de leurs établissements et le dépôt des dossiers au niveau de leurs établissements et ils sont transmis aux services de la direction de l’Education de la wilaya par tranche.

Bekhaouda Samira