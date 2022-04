<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française (Stade brestois 29)</span>:<br><span style='color:red;'>Der Zakarian: «Belaïli incertain face à Lyon aujourd’hui»</span>

L’ailier international algérien du Stade brestois 29 Youcef Belaïli, blessé, est incertain pour la réception de l’Olympique lyonnais mercredi (20h00), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 française de football, a annoncé mardi son entraîneur Michel Der Zakarian.

«Youcef Belaïli, Brendan Chardonnet, et Franck Honorat sont incertains», a indiqué le coach breton lors d’une conférence de presse, sans pour autant préciser la nature de la blessure du joueur algérien. De retour dans le onze samedi, lors de la défaite concédée en déplacement face à l’AS Saint-Etienne (2-1), Belaïli a cédé sa place à l’heure de jeu. Arrivé à Brest après la dernière Coupe d’Afrique des nations 2021 (reportée à 2022) au Cameroun, Belaïli (30 ans) s’est engagé avec le club breton pour une durée de 5 mois. Son contrat qui prendra fin en juin 2022, comprend une option de deux ans supplémentaires chez les «Pirates». Selon la presse française, le Stade brestois ne compte pas faire signer un nouveau contrat pour le natif d’Oran, lui qui peine à s’affirmer au sein de son équipe, en comptant 8 apparitions en championnat, dont six titularisations. Au terme de la 32e journée, la formation de Brest où évolue l’autre international algérien Haris Belkebla, pointe à la 12e place avec 39 points, et reste loin de la zone de relégation.