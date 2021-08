Dérèglement des valeurs et régression avancée

Les membres du parti MSP, mouvement de la société pour la paix, à la wilaya d’Oran ont publié la semaine dernière un communiqué de presse exprimant leur grande inquiétude face à l’évolution de la pandémie du Covid-19. Face à la crise sanitaire dont les complications ne cessent de s’aggraver, le MSP à Oran a organisé une réunion d’urgence afin d’étudier la situation et interpeller les autorités locales sur bon nombre d’insuffisances et de carences constatées dans la gestion locale de la crise sanitaire. Ils demandent notamment, et à juste titre, l’accélération des travaux de réalisation des infrastructures sanitaires encore en chantier et qui accusent des retards importants. Les cadres locaux du MSP demandent à la direction de la santé «des éclaircissements et des informations fiables» permettant de connaître la situation épidémiologique et d’éviter toutes sortes de rumeurs pouvant semer le doute et la panique chez la population. Dans leur communiqué, les responsables locaux du MSP ont également évoqué le dossier de la collecte des ordures ménagères «qui constitue encore un danger pour la santé des citoyens». Les auteurs du communiqué exigent également de la part des responsables locaux des explications sur la situation de l’approvisionnement d’Oran en eau potable, marquée par des coupures et des perturbations de plus en plus insupportables pour les ménages oranais. Même si l’on peut inscrire cette action partisane au registre de la préparation des prochaines élections des assemblées locales, on doit bien admettre que c’est bien la première fois que des acteurs politiques locaux ouvrent le débat sur des questions vitales liées aux conditions de vie, au cadre urbain et au développement local. A ce jour, aucune des grandes formations politiques, ni aucune sphère associative installée au chevet de la ville d’Oran, n’a organisé ou initié un vrai débat citoyen sur la situation catastrophique qui règne dans presque tous les secteurs d’activité et tous les grands dossiers qui conditionnent l’avenir de la collectivité locale. Le sport, la Santé, la carte scolaire, l’hygiène publique, l’environnement, les transports, l’urbanisme, le tourisme… Rien ne semble échapper à la fatalité des retards, des échecs et des médiocres improvisations souvent présentés comme des «exploits majeurs» dignes de tous les éloges. Comme si la compétence et la crédibilité avaient disparu du paysage social oranais livré au dérèglement des valeurs et à la régression avancée…

Par S.Benali