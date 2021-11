<span style='text-decoration: underline;'>Éliminatoires CM 2022 - Djibouti - Algérie (Demain au Cairo Stadium à 14h)</span>:<br><span style='color:red;'>Dernier virage avant la grande finale pour les Fennecs</span>

Le dernier virage qui va être négocié face à Djibouti sera celui de la confirmation doublé aussi de préparation en vue de la finale qui mettra à coup sur l’ EN face au Burkina Faso (bien sur, s’il ne perd pas pied devant le Niger ).

Belmadi pour anticiper moult fâcheuses situations et surtout protéger les Zerrouki ,Bensebaini et Benlamri ( sous le coup d ‘ éventuelles suspensions ) afin de ne pas louper les Étalons et ce malgré le retour de Ounas , procédera à un remaniement demain tout en ménageant Belaili qui sera out pour cette joute .Maintenant reste à savoir qu’ elle sera la réaction des Requins , sans doute échaudés par le score de l’ aller , et qui peuvent mettre en difficultés notre EN qui n’ a pas le droit de rater ce match sachant que le Burkina est toujours en selle . Ajoutons aussi , le come-back du sociétaire de l’ équipe belge du Beerschoot , Helaimia qui a semblé décidé à jouer son va – tout face aux Requins afin de marquer son territoire pour enfin être de mise pour le big match . Les Fennecs se sont permis de prendre le pouls du Cairo Stadium par l’ entremise de deux séances d’entraînements , cette entrée en matière rappellera de beaux souvenirs où sur cette même aire les Fennecs ont été plébiscités rois d’ Afrique lors de la CAN 2019 .Belmadi lui aussi a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance sachant qu’ un match ne ressemble jamais à un autre et que cette joute doit être prise très au sérieux où la moindre incartade peut être fatale au team national .Les exemples ne manquent pas dans ce giron ou de grosses écuries ont mordus à l’ hameçon devant des équipes des plus fades à l’ argus du football africain .Rappelons que Djibouti ferme la marche du classement général avec zéro point dans son escarcelle et qui sera aussi synonyme «d’ équipe – avérage» avec une avalanche de buts ayant secoué ses filets. Espérons que les Fennecs refassent le même coup de l’ aller pour confirmer définitivement son aura dans ce groupe et pourquoi pas encore faire douter des Etalons qui eux pour l’ instant sont en train de …ruer dans les brancards tous azimuts .

A.Remas