<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Derouaz dénonce les motifs fallacieux des fédérations équestres française et espagnole concernant leur non participation</span>

Le commissaire des Jeux olympiques «JM Oran-2022», Mohamed Aziz Derouaz, a dénoncé, dimanche à Alger, les motifs «fallacieux» avancés par les fédérations équestres française et espagnole sur leur non participation à cette édition, affirmant que le reste des fédérations avaient affiché leur pleine satisfaction quant aux garanties qui leur ont été données concernant les conditions d’hébergement de leurs cavaliers et chevaux.

«Après avoir pris connaissance des communiqués des fédérations équestres française et espagnole sur leur non participation à la 19e édition des JM d’Oran, le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022 (COJM) dénonce avec fermeté les motifs fallacieux contenus dans les communiqués des deux fédérations», a déclaré le commissaire des JM Oran-2022 à la presse. Par ailleurs, le même intervenant, qui a fait savoir que plusieurs fédérations avaient exprimé leur satisfaction quant aux conditions d’organisation relatives au transport et au volet sanitaire des chevaux, s’est dit étonné de la réaction des fédérations française et espagnole.

«De son côté, la fédération italienne a annoncé sa non participation aux JM sans avancer de motifs fallacieux tels qu’évoqués par les fédérations française et espagnole», a-t-il dit. Et d’ajouter : «l’Algérie, et pour la première fois dans l’histoire des JM, s’est engagée à prendre en charge le transport des athlètes et de leurs chevaux à Oran pour participer à cet évènement».

M. Derouaz a également pointé du doigt certaines parties à l’intérieur et à l’extérieur du pays ayant pour objectif de «porter atteinte» à cet évènement abrité par la ville d’Oran et pour lequel toutes les conditions ont été réunies en termes d’hébergement des athlètes et de garantie du succès de cette édition comme l’ont affirmé les instances sportives internationales.

Par ailleurs, le même responsable a affirmé que la ville d’Oran disposait de toutes les structures pour accueillir le plus grand nombre d’athlètes, dont le nombre s’élèvera à plus de 4.000 athlètes, et ce, grâce au village olympique et au village olympique supplémentaire au niveau du Complexe touristique des Andalouses.