<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Derouaz: Sept offres reçues liées aux cérémonies d’ouverture et de clôture</span>

Pas moins de sept offres ont été reçues par le comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l’été prochain à Oran, liées aux cérémonies d’ouverture et de clôture de cet évènement sportif, a indiqué mardi le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz.

L’ancien ministre de la jeunesse et des sports a déclaré à la radio nationale que les offres en question feront l’objet d’une étude préalable par la commission spécialisée composée de représentants de départements ministériels et de quelques spécialistes, pour en choisir les meilleures très prochainement.

La commission des cérémonies d’ouverture et de clôture des JM vient d’être confiée à Salim Dada, un ex-Secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle (janvier-juin 2020), qui a été installé dans ses nouvelles fonctions le 19 janvier dernier. Par ailleurs, M. Derouaz a poursuivi que l’Algérie «s’apprête à lever un nouveau défi afin de confirmer ses capacités et son expérience en matière d’organisation des grands événements internationaux». A ce propos, il a souligné que les paris auxquels est encore confronté le comité d’organisation qu’il préside, se situent notamment dans la réception de toutes les installations sportives retenues pour accueillir l’événement.

Et d’ajouter : «Depuis que je suis en poste en octobre dernier, nous avons remarqué un changement significatif dans l’évolution des préparatifs à tous les niveaux. Une chose est sûre maintenant : la réception de plusieurs installations sera progressive, et s’étalera jusqu’au mois en mars prochain». Evoquant l’état des lieux au niveau des chantiers du nouveau complexe sportif d’Oran, l’ancien entraineur de la légendaire sélection nationale de handball des années 1980 a fait savoir que le stade de football (40.000 places) et la piste d’athlétisme sont déjà aptes pour le service après avoir été entièrement équipés. Quant à la salle omnisports, le taux d’avancement des travaux est estimé à environ 90 %, tandis que celui du centre nautique, composé de trois piscines, est de 80 %».

Pour M. Derouaz, qui a été reçu lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour lui faire un exposé sur l’évolution des préparatifs des JM dans tous les domaines, la réception de la totalité du complexe sportif d’Oran est prévu «pour mars prochain». La prochaine édition de la messe sportive méditerranéenne, que l’Algérie organise pour la deuxième fois de son histoire après avoir abrité la 7e édition en 1975 à Alger, aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2022.