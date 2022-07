<span style='text-decoration: underline;'>COUPURES DES LIGNES DU TÉLÉPHONE ET DE LA CONNEXION INTERNET À AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Des abonnés dans l’expectative</span>

Des abonnés d’Algérie Télécom ont pris attache avec notre journal et ce, pour exprimer leur sidération et leur expectative face à la situation de déliquescence, relative aux coupures intempestives de leurs lignes téléphoniques et de l’Internet, à laquelle ils sont sordidement confrontés.

«Cela fait bien longtemps que nous ne recevons plus nos factures de paiement et nous ne sommes donc ainsi pas en mesure de connaître le montant de nos redevances et le délai imparti pour s’en acquitter. Cela nous tombe comme une tuile sur la tête en constatant que nous n’avons ni le téléphone ni l’Internet. Et pour leur rétablissement, c’est un véritable parcours du combattant, que nous devons franchir. Nous avons l’impression que l’on s’en carne l’oignon des désagréments et autres contraintes enfantées par cette situation. C’est aberrant et inadmissible à une époque où la technologie de pointe a atteint les plus hautes cimes », ont tancé nos interlocuteurs avec une pointe de dépit non dissimulée avant d’ajouter « nous faisons appel au sens de la vertu des responsables concernés par ce volet pour mettre un terme définitif à cette anarchie, qui ne dit pas son nom ».

Suprême ironie, ce piètre état de fait a été dénoncé à maintes reprises par les abonnés, mais la situation demeure inchangée, voire, pire encore, s’est dégradée beaucoup plus ces derniers mois, selon les mêmes interlocuteurs. Il convient de noter que des répercussions négatives font vivre le calvaire aux utilisateurs d’Internet et du téléphone mobile ou fixe dans cette daïra, qui est confrontée à une démographie galopante.

A ce propos, un ingénieur en informatique, confronté à une situation analogue, disposant d’un local commercial dans la localité de St Germain, a tenu à souligner « l’Internet peut être utilisé comme un moyen de communication qui nous permet de rester en contact avec nos clients. Il favorise aussi une nouvelle forme de commerce : le commerce électronique.

L’internaute a accès à beaucoup de services tels les réservations, administrations électroniques, banques électroniques, bibliothèques numériques. En outre, Internet offre aussi un moyen supplémentaire aux entreprises pour augmenter leur chiffre d’affaires et leurs marchés. Fort malheureusement, nous sommes confrontés à de récurrentes coupures de notre ligne de téléphone et trouvons d’énormes difficultés d’accès à l’internet ».

Nos interlocuteurs ont été unanimes à revendiquer un assainissement du secteur en question. Par souci d’équité, nous avons vainement tenté hier de prendre attache avec les services concernés.

Rachid Boutlélis