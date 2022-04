<span style='text-decoration: underline;'>Altération du cadre de vie et environnemental à Mers El Kébir</span>:<br><span style='color:red;'>Des actes répréhensibles dénoncés par les habitants</span>

Altération du cadre de vie et environnemental à Mers El Kébir

Altération du cadre de vie et environnemental à Mers El Kébir : Des actes répréhensibles dénoncés par les habitants

Une colère sourde couve chez un groupe d’habitants, qui dénoncent vivement certains actes répréhensibles, à l’origine de l’altération du cadre de vie et environnemental dans une zone, nichée tel un chicot encrassé de tartre, sur les hauteurs de la municipalité de Mers El Kébir non loin du lieudit Aïn Khadija où l’illicite a tendance à se banaliser.

Des mécontents excédés, ont pris attache avec notre journal après avoir vainement tenté d’attirer l’attention des responsables concernés par le biais de plusieurs requêtes sur la situation de déliquescence à laquelle ils sont sordidement confrontés.

« Les empiètements sur les terres agricoles des voisins immédiats, l’obstruction avec des amoncellements de déblais et autres infractions commises sans sourciller par un contrevenant ruinent lamentablement l’atmosphère dans notre lieu de résidence. Celui-ci n’hésite pas à contribuer à la naissance d’un répugnant regroupement de constructions illicites en proposant à la vente des lopins de terre propriété du domaine agricole. Nous escomptons saisir le wali si aucune action ne se manifeste pour mettre un terme à cette déchéance » ont fait remarquer nos interlocuteurs avec un mélange de sidération et de colère. L’un d’eux, M. Benyagoub, qui semble à priori le plus affecté par les transgressions en question, n’a pas caché son exacerbation face à la dégradation de l’environnement tout autour de son lieu de résidence.



« Cela n’a que trop perduré, il est urgent de mettre un terme à ces agissements , qui enveniment notre quotidien. Nous n’allons pas baisser les bras, nous continuerons à dénoncer jusqu’à la satisfaction de nos revendications » a tenu à souligner avec une pointe dépit notre interlocuteur en exhibant des documents attestant des requêtes pour dénoncer ce piteux état de fait, relevé de visu lors d’un constat établi sur le terrain. Un autre interlocuteur exaspéré a regretté « nos responsables font preuve de pagnoterie face à ce sordide, qui porte atteinte à l’environnement dans notre prestigieuse municipalité. Mers El Kébir est un livre d’histoire.»

Toujours est-il que les habitants contestataires interpellent le wali pour mettre un terme à ce déplorable marasme auquel ils sont sordidement confrontés et ce, en dépit de leurs multiples dénonciations.

Rachid Boutlélis