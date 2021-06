<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Des actions communes du COJM et de la FAF au menu de la campagne de promotion de la 19ème édition</span>

Le comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) prévus à Oran en 2022 et la Fédération algérienne de football (FAF) se sont entendus pour élaborer un programme d’actions à entreprendre ensemble, pour la promotion de la 19e édition des JM, a-t-on appris jeudi de l’instance footballistique nationale.

Dans cette optique, le directeur général du COJM, Salim Iles, accompagné de proches collaborateurs, a tenu mercredi à Alger une réunion avec des responsables de la FAF en prévision du lancement d’une campagne commune pour la promotion des JM avant une année du rendez-vous méditerranéen, a-t-on ajouté de même source. La campagne en question devrait être enclenchée à l’occasion de l’inauguration du nouveau stade d’Oran (40.000 places) qui abritera le 16 juin en cours la première rencontre amicale de la sélection nationale des joueurs locaux, (version Madjid Bougherra), face au Burundi.

Le COJM a été assuré, pour l’occasion, du soutien de la FAF et de la sélection algérienne pour contribuer à une meilleure promotion possible de la 19ème édition programmée du 25 juin au 5 juillet 2022, a-t-on encore souligné.

Le match amical de la sélection nationale (A) face au Burundi précédera d’une dizaine de jours le début du compte à rebours des JM, une opportunité que le COMJ veut tirer à profit pour passer à la vitesse supérieure en matière de promotion du rendez-vous méditerranéen avant une année de leur déroulement.

En février dernier, et en marge de sa visite au nouveau stade d’Oran, l’entraineur de la sélection nationale première, Djamel Belmadi, s’était dit disponible à apporter sa contribution et celle de ses joueurs, champions d’Afrique, dans la réussite des JM en associant leur image de marque à l’évènement, rappelle-t-on.

Des joueurs de l’équipe nationale, notamment ceux natifs d’Oran, tels que Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli, devraient bientôt participer à des spots publicitaires dans le cadre de la campagne de promotion des JM, a-t-on fait savoir.