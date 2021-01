<span style='text-decoration: underline;'>Université d’Oran 2 Mohamed Benahmed</span>:<br><span style='color:red;'>Des activités sur la prévention routière</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités sur la prévention routière au niveau de la wilaya d’Oran, les services de l’académie de lutte contre les incidents de la circulation ont organisé une journée d’information et de sensibilisation sur les accidents sur les routes sous le slogan « la paix de la circulation sur les routes est une conscience et une culture ».

Cette manifestation s’est déroulée au niveau de l’université d’Oran 2 Mohamed Benahmed. Il y a eu au menu une conférence ainsi qu’une exposition sur les différents dispositifs de lutte contre les incidents de la circulation de la gendarmerie, de l’ordre, de la protection civile et de ladite académie ainsi que les écoles de conduite.

Cette manifestation rentre également dans le cadre d’une convention signée entre les services de cette académie et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la concrétisation de ce programme dans les universités.

Dans le même cadre, il a été signalé qu’entre autre, les services de la direction de l’université et du club scientifique culturel universitaire collaborent dans l’organisation de ces activités dans l’université.

Pour le bon déroulement et la réussite de ce programme, les services de ladite académie déploient tous les moyens humains et matériels et fournissent tous les efforts pour bien faire passer le message correctement aux étudiants pour une sécurité sur les routes et pour atteindre les objectifs visés en matière de prévention routière pour éradiquer ce fléau.

Des dépliants d’information sur la prévention routière ont été distribués, notamment, aux étudiants universitaires en marge de cette rencontre.

Bekhaouda Samira