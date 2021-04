<span style='text-decoration: underline;'>ILS ONT SOULEVÉ DES REVENDICATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLE</span>:<br><span style='color:red;'>Des agents de la protection civile protestent à Oran</span>

Des agents de la protection civile à Oran ont organisé un sit-in devant le siège de la direction de ce corps hier (dimanche) à la cité Emir Abdelkader. En tenue, Ils ont brandi plusieurs pancartes pour soulever des revendications socioprofessionnelles.

Ces dernières, selon les protestataires, sont devenus primordiales pour améliorer leurs situation sociale, alors qu’ils risquent leurs vie quotidiennement lors de divers interventions notamment lors des accidents domestiques. Ils ont réclamé le paiement de la 3eme et 4eme tranche de la prime du Covid-19, «Nous étions parmi les premiers à faire face à la pandémie, nous avons travaillé durant des mois dans le transfert des malades, malgré le risque d’être contaminer par la pandémie» dira un agent rencontré sur place. Parmi les revendications des protestataires figure entre autres l’augmentation des primes de risques et d’interventions, l’annulation de IRG ainsi que l’octroi de la prime de Contagion depuis 2018. «Nous voulons que la prime de rendement soit payés chaque 03 mois avec une augmentation de 40% et la mise en place d’un plan de promotion automatique chaque 05 et 07 ans» dira l’un des protestataires. Les protestataires ont réclamé également le droit à la retraite proportionnelle ainsi que d’autres revendications comme l’augmentation de la valeur du point indiciaire de 45 à 90 DA et l’octroi des primes des journées fériées comme les autres secteurs.

Fethi Mohamed