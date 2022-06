<span style='text-decoration: underline;'>Intempéries à Bordj Badji Mokhtar</span>:<br><span style='color:red;'>Des aides au profit des sinistrés</span>

Le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, a envoyé, dimanche des aides «urgentes» à la commune de Timiaouine, wilaya de Bordj Badji Mokhtar suite aux intempéries qu’a connues récemment cette wilaya.

Ces aides ont été envoyées via deux avions militaires à partir de l’aéroport militaire de Boufarik.

L’»envoi de ces aides consistant en 60 tonnes de denrées alimentaires, des tentes, des matelas et des couvertures au profit des sinistrés, a été supervisé par la Chargée d’études et de synthèse (CES) au cabinet du ministre de l’Intérieur, Hamraoui Lynda.

A cette occasion, Mme. Hamraoui a expliqué que l’envoi de ces aides «intervient en concrétisation des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et ce, en coordination avec les secteurs concernés, les membres de l’Armée nationale populaire (ANP) et le Croissant rouge algérien (CRA). Et de préciser que l’»envoi de ces aides se poursuit pour aider les sinistrés des intempéries qu’a connues récemment la commune de Timiaouine dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar».