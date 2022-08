<span style='text-decoration: underline;'>FEUX DE FORÊTS</span>:<br><span style='color:red;'>Des aides humanitaires d’Oran et de Mascara acheminées aux familles sinistrées dans l’Est du pays</span>

Des aides humanitaires au profit des familles sinistrées des feux de forêts enregistrés dernièrement dans des wilayas dans l’Est du pays ont été acheminées mercredi à partir d’Oran et Mascara, a-t-on appris des initiateurs de cet élan de solidarité.

A Oran, le wali Saïd Sayoud a donné le coup d’envoi d’un convoi constitué de camions semi-remorques transportant près de 200 tonnes d’aides diverses dont des denrées alimentaires, des légumes secs, de la literie et des médicaments contre les brûlures. Le directeur local du commerce et de la promotion des exportations a salué la participation de nombreux secteurs dans la préparation de la caravane, outre les opérateurs économiques, commerçants et bienfaiteurs. Plusieurs organisations professionnelles, de solidarité et d’associations caritatives de la wilaya d’Oran s’attellent depuis quelque jours à collecter et à acheminer des aides aux sinistrés de ces wilayas. A Mascara, quelque 40 tonnes de produits agricoles et de denrées alimentaires ont été acheminées aux familles sinistrées, a-t-on indiqué à la Direction des services agricoles, promotrice de cette initiative. Ces dons sont constitués de légumes et de denrées alimentaires collectés par des agriculteurs dans le cadre d’une campagne initiée localement, mardi, en coordination avec la chambre de l’agriculture de wilaya. La DSA a fait savoir que la campagne de produits agricoles se poursuivra durant les jours prochains pour englober également les céréales et les légumes.