<span style='text-decoration: underline;'>Elections locales à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Des alliances en préparation</span>

Les premiers résultats des élections locales (APC – APW) qui se sont déroulées le 27 du mois courant ne donnent aucune listé électorale majoritaire dans les 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem.

Ainsi, le recours à des alliances entre les membres élus sont négociées dans les coulisses en vue de l’élection des présidents des Assemblées populaires communales, et l’octroi des postes de vices – présidents et délégués. Même les présidents de partis se concertent pour aboutir aux dites alliances.

Le même travail en ce qui concerne l’APW est entrepris. Indiquons que ces préparatifs sont menés avant que l’Autorité nationale indépendante des élections n’annonce les résultats officiellement. Elle le fera dans le courant de cette semaine. Bina El Watani, FLN, RND, Moustaqbal, MSP, Nor, El Infitah sont les formations politiques qui ont façonné le nouveau paysage politique dans la wilaya de Mostaganem avec leurs nouveaux élus aux APC et APW qui se surpassent respectivement en nombre. Soulignons aussi qu’un nombre important de jeunes va constituer les assemblées locales élues et auront l’opportunité de servir la collectivité en initiant des projets tendant au développement local, selon les moyens disponibles, et des actions devant garantir l’hygiène et la tranquillité des citoyens. C’est du moins les attentes des citoyens qui souhaitent également que ces élus répondent à leurs éventuelles préoccupations. Il est utile d’indiquer que les membres des assemblées populaires communales doivent rejeter toute notion égoïste et partisane et placer l’intérêt de la commune au dessus de toute considération pour réussir leur mission estiment des observateurs.

Charef.N