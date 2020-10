<span style='text-decoration: underline;'>Contre l’oubli</span>:<br><span style='color:red;'>Des anciens footballeurs honorés</span>

Une grande ambiance familiale et fraternelle règne ce samedi au café des stars de Saint Hubert du comédien Khassani. En effet, ce dernier a mis à la disposition des organisateurs la salle intérieure pour l’événement. La cérémonie organisée par l’association Nassim El Bahia que dirige monsieur Bessejrari Omar et l’association Oussoud.

Plus monsieur Gueffaiti Noureddine avec hadj Merit, l’ancienne vedette de foot du RCGO Atli Karim, le poète oranais toujours présent dans les grands événements Hadj Khassani – Nahal Ali. Tous ces personnages avaient décidé de s’unir pour honorer les anciens sportifs oubliés et dont la plupart sont malades et alités. Déjà la veille de cet événement humanité envers autrui, une délégation parmi les organisateurs a rendu visite à plusieurs anciens joueurs pour s’enquérir de leur état de santé dont Semouchi mounir (SCMO) , Ouadi Mohamed RCCO et NARO- Kacemi Larbi ASM- Belkaid Belahouel (ASM) Hadj Bridji(chikhou) – La plupart des personnes visitées étaient alitées et ont été très contentes de ces visites qui remontent le moral.

Parmi les anciens joueurs, on notait la présence des inséparables joueurs du MCO –Bessaih Brahim et Meguenine Mohamed qui formait les murailles de défense du MCO –Karim Hamida le feu follet de l’attaque du MCO, Berrahel Noureddine , le libéro de l’ASMO de la grande équipe qui n’a jamais quitté les stades , devenu un entraîneur et éducateur des jeunes de l’ASMO- Emtir Said du RCGO et de l’ASMO, le goal aux cheveux long calme et intraitable , l’arbitre international Mohamed Sandid très populaire n’a pu être là mais a été représenté , monsieur Khassani Hadj Mohamed et plusieurs personnes hors sport ont de été également honorées où l’on notait la présence du champion olympique Moussa Mustapha –plusieurs champions de boxe, le comédien Hamid –le joueur Chibani Mokhtar –Senouci et ainsi dans cette ambiance fraternelle que cette première cérémonie de « contre l’oubli » que les organisateurs, les anciens joueurs honorés et les invités ont salué chaleureusement , cette première rencontre qui a donné un peu de baume au cœur de ces anciens footballeurs qui faisaient la joie des supporters de leurs clubs. Ainsi, les organisateurs semblent encouragés et pensent à tous les autres joueurs oubliés.