<span style='text-decoration: underline;'>ALGÉRIE/FRANCE</span>:<br><span style='color:red;'>Des associations nationales demandent au Président Macron de mettre un terme aux organisations présentes en France incitant au terrorisme</span>

Un groupe d’organisations et d’associations nationales a demandé au Président de la République française, M. Emmanuel Macron de mettre un terme aux associations intruses profitant de leur présence en France pour diffuser un discours de haine et d’incitation au terrorisme parmi les Algériens et les institutions de l’Etat pour attenter à la stabilité de l’Algérie.

«Suite à notre réunion tenue le 22 août 2022 et à l’occasion de la prochaine visite du Président français en Algérie, nous appelons le Président de la République française à mettre un terme aux associations intruses, activant sous le couvert de la démocratie, la défense des droits de l’homme et la liberté d’expression, en profitant de leur présence en France pour diffuser un discours de haine, de violence, et d’incitation au terrorisme parmi les Algériens et les institutions de l’Etat, dans l’objectif d’attenter à la stabilité et la sécurité de l’Algérie, ce qui conduira inéluctablement à une dégradation de la situation en Afrique du nord et dans le bassin méditerranéen», indiquent ces organisation dans un communiqué.

«Nous demandons au Président de la République française d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces organisations suspectes soutenues par les milieux de l’argent sale, des organisations terroristes internationales et le voisin du mal +le Maroc+», a ajouté la même source.

Cette démarche est dictée par un souci de booster les relations algéro-françaises, sur la base de la confiance et du respect mutuels au service de l’avenir des deux peuples et de leurs intérêts communs, a affirmé le communiqué de ce groupe d’associations qui a formulé le vœu de voir la visite du Président Macron, ainsi que sa délégation, couronnée de succès.