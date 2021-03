<span style='text-decoration: underline;'>9ÈME EDITION DES JOURNEES DE LA PHOTO A ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Des ateliers, des expositions, des sorties et de la musique</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme annuel des activités culturelles et artistiques qu’abrite l’institut français d’Oran (IFO), les journées de la photographie d’Oran s’étaleront sur une période de trois jours aujourd’hui, demain et après demain. Cette manifestation est à sa 9ème édition et elle est devenue un rendez vous incontournable des passionnés de la photo.

Dans le même cadre, il a été signalé qu’un riche menu très diversifié est prévu pour ces journées à savoir des expositions ,des vernissages des projections ,des workshops et des ateliers photos pour les enfants et pour les adultes .Un met populaire sera concocté à l’occasion le plat traditionnel à savoir le « couscous » pour marquer cet évènement par une touche culinaire locale de la région .Des sorties vers le site touristique de Santa Cruz seront organisées et également dans différents autres lieux d’Oran à l’occasion de ce fabuleux rendezvous annuel de la photographie qui réunira notamment les passionnés de la photo qui viendront de tous les coins du pays pour faire connaître leurs œuvres , leurs capacités dans le domaine et pour se retrouver dans un même espace pour échanger leurs expériences , approfondir leurs connaissances dans la photographie , les nouveautés et les techniques adéquates de travail pour prendre une photo selon les normes réglementaires exigées .Cet évènement sera clôturé par un concert musical .

L’objectif c’est de permettre aux passionnés de la photographie d’avoir l’opportunité de participer à ce genre de rencontre de continuer leur parcours dans le domaine, de s’appliquer pour percer et devenir encore plus professionnel de la photographie.

Bekhaouda Samira